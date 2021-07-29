В компании Sony поделились успехами в продажах игровой консоли Sony PlayStation 5.

Как сообщил производитель, им удалось реализовать уже 10 млн PlayStation 5.

Только в апреле был зафиксировано 7,8 млн проданных экземпляров, то есть за три месяца было продано более 2 млн штук.

Отмечается, что PlayStation 5 стала самой востребованной консолью среди тех, что выпустила компания.

Более того, игровая консоль нового поколения по популярности обошла PS4.

Стоит отметить, что хороших результатов в продажах компания добилась даже несмотря то, что спрос превышает предложение, и на рынке наблюдается дефицит консоли.