Главная » Новости

Тираж консоли Sony PlayStation 5 превысил отметку в 10 миллионов проданных приставок

Новости
На чтение 1 мин Просмотров 74 Опубликовано

В компании Sony поделились успехами в продажах игровой консоли Sony PlayStation 5.

Как сообщил производитель, им удалось реализовать уже 10 млн PlayStation 5.

Только в апреле был зафиксировано 7,8 млн проданных экземпляров, то есть за три месяца было продано более 2 млн штук.

Отмечается, что PlayStation 5 стала самой востребованной консолью среди тех, что выпустила компания.

Более того, игровая консоль нового поколения по популярности обошла PS4.

Стоит отметить, что хороших результатов в продажах компания добилась даже несмотря то, что спрос превышает предложение, и на рынке наблюдается дефицит консоли.

Российская Caviar представила золотую Sony Playstation 5 за 38 млн рублей

Sony Sony PlayStation 5
@ASTERA: Новости IT и финансов
Выходные данные
Сетевое издание «Астера» (16+).

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 — 72545 от 20.03.2018

Учредитель: Харитонов Константин Николаевич.
Главный редактор: Чухутова Мария Николаевна.
Телефон редакции: +7 (937) 396-77-86
Электронный адрес редакции: redactor@sorcmedia.ru.

Проект агентства sorcmedia.ru

© 2021 @ASTERA: Новости IT и финансов