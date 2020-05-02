Тим Кук: Бюджетный iPhone SE обгоняет флагманские Android-смартфоны

Глава компании Apple Тим Кук, комментируя финансовый отчет заявил, что самый дешёвый смартфон iPhone по производительности превосходит флагманские смартфоны на Android.

Тим Кук сравнивал новый iPhone SE, который недавно появился в продаже. Этот аппарат в России предлагается по цене от 40 тыс. рублей.

Что касается финансового отчета американского производителя, то несмотря на пандемию, компания продемонстрировала небольшое снижение, которое в годовом выражении составило 6,7%.

В денежном эквиваленте чистая прибыль Apple составил 58,313 млрд долларов, а доходы от продаж смартфонов составили 28,962 млрд долларов.