Телевизор-гигант Xiaomi установил рекорд продаж в Китае

Речь идет о телевизоре Redmi Max 98, который сразу же после старта прима предварительных заказов оказался очень востребованным и начал устанавливать собственные рекорды на рынке Китая.

Так, например, телевизор от Redmi на старте продаж был продан в таком количестве, как некоторые производители продают свои модели за год.

На этот раз стало известно о еще одном рекордном показателе. Оказалось, что всего за день Redmi Smart TV Max 98 разошелся тиражом в количестве 1 660 экземпляров, что является рекордным показателем.

Redmi стал первым на рынке, которому удалось продать столько Max 98 за день, тогда как рекордными показателями у других производителей были продажи не более 100 экземпляров за день.

Напомним, что телевизор имеет стоимость 2,8 тыс. долларов. Более подробно об этой модели «Астера» писала ранее.