Меню
Поиск

USD/RUB: 73.22 EUR/RUB: 86.41 BTC/USD: 8756.9

17 сентября : понедельник

ТОП новости

Извините. Данных пока нет.

Интервью

Оценена важность установки антивируса на смартфон

Эксперты советуют использовать антивирусные приложения, если смартфон работает под управлением Android.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

В Valve объяснили задержку Half-Life 3

По словам основателя Valve, студия не гонится за финансовыми показателями и не следует правилам игровой индустрии.

Из-за коронавируса Google отменила конференцию для разработчиков I/O 2020

В компании сейчас рассматривают возможность проведения конференции в ином формате.

Apple «обернет» новый iPhone в единый экран

Новые патентные рисунки указывают на «яблочный» аппарат с экраном со всех сторон. То есть это будет смартфон, обернутый дисплеем. 

Колонка эксперта

Главный миф о зарядке и разрядке смартфонов развеяло Роскачество

Специалист Роскачества Антон Куканов рассказал о мифах, которые связаны с зарядкой и разрядкой смартфонов.

Эксперт рассказал, как быстро заработать денег в кризис

В это нестабильное время, в эпоху «коронакризиса» многие из нас хотят быстро приумножить свои деньги.

Пандемия – хороший повод задуматься о новых технологиях

Директор департамента по акселерации направления ТЭК и промышленности Фонда «Сколково» Алексей Борисов – о том, как инновации могут помочь избежать экономического коллапса в реальном секторе

Озвучена распространенная ошибка при зарядке смартфона

При полной зарядке до 100% и продолжительном подключении устройства от сети, происходит более быстрое «старение» аккумулятора.

Weblium конструктор сайтов: бесплатная платформа для создания сайтов нового поколения

Бесплатный конструктор сайтов, работающий по технологии искусственного интеллекта.

Статьи

Обзоры рынков

Телевизор-гигант Xiaomi установил рекорд продаж в Китае

17.08.2020 12:03

Речь идет о телевизоре Redmi Max 98, который сразу же после старта прима предварительных заказов оказался очень востребованным и начал устанавливать собственные рекорды на рынке Китая. Телевизор-гигант Xiaomi установил рекорд продаж в Китае
Так, например, телевизор от Redmi на старте продаж был продан в таком количестве, как некоторые производители продают свои модели за год.

На этот раз стало известно о еще одном рекордном показателе. Оказалось, что всего за день Redmi Smart TV Max 98 разошелся тиражом в количестве 1 660 экземпляров, что является рекордным показателем.

Redmi стал первым на рынке, которому удалось продать столько Max 98 за день, тогда как рекордными показателями у других производителей были продажи не более 100 экземпляров за день.

Напомним, что телевизор имеет стоимость 2,8 тыс. долларов. Более подробно об этой модели «Астера» писала ранее.

Просмотры:

Метки: ,


Криптовалюты

Новинки

Аудио-Видео

Мобильные ПК

Мобильные телефоны

Фото-Видео

Безопасность

Рейтинги