Tecno начала продажи смартфона Pova 6 Pro с Dimensity 6080 за 27 тыс. рублей

Смартфон TECNO POVA 6 Pro 5G предлагается по цене 27 990 рублей для модели с 12/256 ГБ памяти и 26 990 рублей для модели с 8/256 ГБ памяти.

Бренд TECNO объявил о запуске продаж смартфона POVA 6 Pro 5G в России. Устройство отличается высокой ёмкостью аккумулятора, большим объемом памяти и тройной камерой с основным датчиком на 108 Мп.

Смартфон POVA 6 Pro 5G оснащен 6,8-дюймовым экраном с разрешением 1080×2436 пикселей, частотой обновления 120 Гц и поддержкой 10-битной глубины цвета.

Основой устройства является чип Dimensity 6080, который работает в связке с 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти.

Смартфон также поддерживает расширение оперативной памяти до 24 ГБ и внутренней памяти до 1 ТБ при помощи microSD.

Особое внимание уделяется модулю основной камеры, который включает 108-мегапиксельный датчик с 10-кратным цифровым зумом. Фронтальная камера имеет разрешение 32 Мп и поддерживает создание панорамных снимков.

Смартфон работает на аккумуляторе емкостью 6000 мАч, который по заверению производителя обеспечивает длительное время работы. Устройство также поддерживает быструю зарядку на 70 Вт и обратную проводную зарядку на 10 Вт.

POVA 6 Pro 5G оснащен двойными стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, Z-осевым вибромотором для тактильной отдачи и ИК-портом. Он работает на операционной системе Android 14 с оболочкой HiOS 14.