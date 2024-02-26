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Tecno на MWC 2024: состоялась премьера Tecno POVA 6 Pro с Dimensity 6080 и АКБ на 6000 мАч

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Tecno представила свой последний смартфон Tecno POVA 6 Pro на выставке MWC в Барселоне, Испания. Это устройство является преемником популярной модели POVA 5 Pro и предлагает множество новых функций и улучшений для любителей игр.

Tecno на MWC 2024: состоялась премьера Tecno POVA 6 Pro с Dimensity 6080 и АКБ на 6000 мАч

Одним из главных отличий Tecno POVA 6 Pro является его полупрозрачная задняя панель с точной литографией. Дизайн светодиодной ленты, который был хорошо принят в предыдущей модели, также сохранен. Смартфон оснащен 210 мини-светодиодами и девятью режимами освещения, которые можно настраивать по своему вкусу.

Дисплей Tecno POVA 6 Pro имеет размер 6,78 дюймов и использует технологию AMOLED с разрешением FHD + и частотой обновления 120 Гц.

Встроенный в экран сканер отпечатков пальцев обеспечивает удобную и безопасную разблокировку. Смартфон также оснащен фронтальной камерой на 32 Мп для качественных селфи и тройной задней камерой, включающей 108-мегапиксельный основной сенсор, 2-мегапиксельный датчик глубины и блок искусственного интеллекта.

Внутри Tecno POVA 6 Pro установлен процессор Dimensity 6080, который работает в паре с 8 ГБ или 12 ГБ оперативной памяти, включая технологию virtual RAM.

Tecno на MWC 2024: состоялась премьера Tecno POVA 6 Pro с Dimensity 6080 и АКБ на 6000 мАч

Устройство также имеет 256 ГБ встроенной памяти и систему охлаждения для более эффективной работы. Аккумулятор емкостью 6000 мАч обеспечивает длительное время работы и поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 70 Вт, а также обратную зарядку мощностью 10 Вт.

Tecno POVA 6 Pro для начала будет выпущен на Филиппинах, в Саудовской Аравии и Индии, а затем он появится и в других странах.

Его предложат в двух цветах — Meteorite Grey и Comet Green. Цены на устройство будут объявлены ближе к дате его запуска.

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