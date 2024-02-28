Tecno Camon 30 Premier 5G и Camon 30 Pro 5G получили процессор Dimensity 8200 Ultra

Наиболее мощные устройства новой серии — Camon 30 Pro 5G и Camon 30 Premier 5G оснащены более мощным чипсетом Dimensity 8200 Ultra.

На выставке MWC 2024 была представлена вся линейка смартфонов Tecno Camon 30. Основными особенностями моделей Camon 30 Premier 5G и Camon 30 Pro 5G являются 6,78-дюймовая AMOLED-панель с частотой обновления 144 Гц. Однако только у модели Premier есть поддержка LTPO, а разрешение экрана Premier составляет 1.5K (1264 x 2780 пикселей), в то время как Pro Edition предлагает Full HD + разрешение (1080 x 2436 пикселей).

Оба смартфона оснащены чипсетом Dimensity 8200 Ultra. Версия Camon 30 Pro 5G поставляется с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти, тогда как Premier edition предлагает 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Вариант Premier также предлагает до 12 ГБ виртуальной оперативной памяти.

Аккумуляторы моделей Camon 30 Premier и Pro 5G имеют емкость 5000 мАч и поддерживают быструю зарядку мощностью 70 Вт. Оба телефона работают на операционной системе Android 14 с интерфейсом HiOS 14. Кроме того, они оснащены ИК-бластером, встроенным в экран сканером отпечатков пальцев и двумя стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos.

Что касается камер, то устройства оснащены 50-мегапиксельной камерой с автофокусом и двойной светодиодной вспышкой спереди.

Основное различие между этими двумя моделями заключается в камере на задней панели. Оба смартфона имеют основную камеру Sony IMX890 с разрешением 50 мегапикселей и поддержкой OIS, а также 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Однако версия Pro имеет 2-мегапиксельный датчик глубины, в то время как Premier edition предлагает 50-мегапиксельную телеобъективную камеру с перископическим объективом, фокусным расстоянием 70 мм и поддержкой гибридного зума до 60 раз.

Кроме того, модель Premier оснащена системой визуализации PolarAce от Tecno, которая предлагает подавление шума с помощью искусственного интеллекта для HDR-видео, видео ночного видения 4K Ultra и точную передачу оттенков кожи.