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Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

23.03.2020 19:55

Недавно представленный Redmi Note 9 Pro на глобальном рынке будет доступен под названием Redmi Note 9S.
Индийский инсайдер написал, что вьетнамские онлайн-площадки уже начали принимать заказы на новый смартфон, и это при том, что аппарат официально поступит в продажу 26 марта.

Стоимость Redmi Note 9S составляет от 180 долларов. Технически Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S это один и тот же смартфон.

В нем установлен процессор Snapdragon 720, минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Дисплей в аппарате диагональю 6,67-дюйма, а батарея на 5020 мАч. Также смартфон получил боковой сканер опечатка пальца и защиту от брызг.

 

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

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