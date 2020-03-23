Стартовали предварительные заказы на смартфон Redmi Note 9S

Недавно представленный Redmi Note 9 Pro на глобальном рынке будет доступен под названием Redmi Note 9S.

Индийский инсайдер написал, что вьетнамские онлайн-площадки уже начали принимать заказы на новый смартфон, и это при том, что аппарат официально поступит в продажу 26 марта.

Стоимость Redmi Note 9S составляет от 180 долларов. Технически Redmi Note 9 Pro и Redmi Note 9S это один и тот же смартфон.

В нем установлен процессор Snapdragon 720, минимум 4 ГБ оперативной и 64 ГБ постоянной памяти.

Дисплей в аппарате диагональю 6,67-дюйма, а батарея на 5020 мАч. Также смартфон получил боковой сканер опечатка пальца и защиту от брызг.