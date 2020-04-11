Старшая версия нового iPhone может выйти позже остальных

Старшая версия нового поколения iPhone в продажу может выйти с некоторой задержкой.

Источник пишет, что в лаборатории Apple решили продлить на две недели тестирование старшей версии флагманской серии.

Тестирование остальных версий смартфонов проходит согласно запланированной стадии.

Исходя из этих данных есть все основания предполагать, что самый дорогой iPhone 12 выйдет в продажу с задержкой.

Стоит отметить, что Apple уже выпускала iPhone XR позже, чем iPhone XS и XS Max, и это при том, что эти модели были представлены в один день.

Напомним, что в текущем месяце ожидается выход iPhone SE 2020. Ранее «АСТЕРА» писала, что этот «бюджетный» смартфон представят 15 апреля.