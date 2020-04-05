IPhone SE 2020 предстал на официальном изображении

В Сети распространили изображение, на котором показали новый недорогой смартфон яблочной компании IPhone SE 2020.

Официально анонса новинки так и не было, но ранее упоминание о названии новинки обнаружили на сайте компании, а ряд инсайдеров сообщают, что ее презентация состоится 15 апреля.

Между тем на немецком сайте компании обнаружили официальное изображение новинки. Как и сообщалось ранее, у аппарата дизайн выполнен в стиле iPhone 8, но в отличие от последнего смартфон будет оснащен бОльшим объёмом памяти, более емким аккумулятором и мощным процессором.

Предварительная стоимость новинки составит 399 долларов.