Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20

Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S2015.02.2020 21:21
Редактор зарубежного ресурса XDA Developers еще до официальной презентации регулярно раскрывал подробности про флагманскую линейку Samsung Galaxy S20.
Он же и раскрыл информацию, что экран смартфонов при активации частоты обновления 120 Гц, будет работать с разрешением FullHD+.
После презентации эти данные подтвердились — дисплей Galaxy S20 в обычном режиме работает с разрешением 2K, а при 120 Гц разрешение матрицы опускается до FullHD+.
Это не очень понравилось поклонникам компании, и они создали петицию, в которой просят активировать максимальное разрешение при частоте 120 Гц.
Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.
Все дело оказалось в большом расходе заряда аккумулятора. Не исключено, что 100% не хватило бы до конца дня.
При этом есть вторая причина — максимальное разрешение экрана и высокая частота обновления начинают потреблять слишком много оперативной памяти, а это сразу снижает производительность флагманской серии.
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