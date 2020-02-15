Стало известно, почему Samsung урезала возможности экрана в Galaxy S20

Редактор зарубежного ресурса XDA Developers еще до официальной презентации регулярно раскрывал подробности про флагманскую линейку Samsung Galaxy S20.

Он же и раскрыл информацию, что экран смартфонов при активации частоты обновления 120 Гц, будет работать с разрешением FullHD+.

После презентации эти данные подтвердились — дисплей Galaxy S20 в обычном режиме работает с разрешением 2K, а при 120 Гц разрешение матрицы опускается до FullHD+.

Это не очень понравилось поклонникам компании, и они создали петицию, в которой просят активировать максимальное разрешение при частоте 120 Гц.

Редактор известного ресурса XDA Developers в социальной сети Twitter рассказал по какой причине компания отказалась добавлять 120 Гц при 2К.

Все дело оказалось в большом расходе заряда аккумулятора. Не исключено, что 100% не хватило бы до конца дня.

При этом есть вторая причина — максимальное разрешение экрана и высокая частота обновления начинают потреблять слишком много оперативной памяти, а это сразу снижает производительность флагманской серии.