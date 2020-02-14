Поклонники Samsung просят компанию снять ограничения с экранов новой серии Galaxy S20. Эти аппараты были представлены 11 февраля на специальном мероприятии.

Серия Galaxy S20 оснащена экраном с частотой обновления 120 Гц, но такой режим работает только при разрешении Full HD+, а при активации в настройках 60 Гц, дисплей будет переключаться на разрешение QHD+.

При этом у Oppo Find X2 экран будет работать с частотой обновления 120 Гц даже в режиме разрешения экрана 3168х1440 пикселей.

Это будет первый в мире серийный смартфон, у которого будет работать высокая частота обновления матрицы при столь высоком разрешении.

Сетевой информатор Ice Universe написал, что при активном 5G и максимальном обновлении экрана Oppo Find X2 за 4,5 часа израсходовал 19% заряда бактерии.

Во время тестов экран смартфона был активен около двух часов. Такая автономность поразила инсайдера, и он полагает, что Samsung в дальнейшем выпустит обновление, которое снимет ограничение с экраном флагманской серии.

Пока поклонники корейской компании создали петицию с просьбой разблокировать весь потенциал экрана Samsung Galaxy S20.

Что касается Oppo Find X2, то в этом аппарате будет установлен мощный процессор Snapdragon 865 и 12 ГБ оперативной памяти.

Также аппарат получит поддержку 65 Вт зарядки. Презентация китайского флагманского смартфона состоится 22 февраля.