Поклонники Samsung просят компанию снять ограничения с экрана Samsung Galaxy S2014.02.2020 13:09
Поклонники Samsung просят компанию снять ограничения с экранов новой серии Galaxy S20. Эти аппараты были представлены 11 февраля на специальном мероприятии.
Серия Galaxy S20 оснащена экраном с частотой обновления 120 Гц, но такой режим работает только при разрешении Full HD+, а при активации в настройках 60 Гц, дисплей будет переключаться на разрешение QHD+.
При этом у Oppo Find X2 экран будет работать с частотой обновления 120 Гц даже в режиме разрешения экрана 3168х1440 пикселей.
Это будет первый в мире серийный смартфон, у которого будет работать высокая частота обновления матрицы при столь высоком разрешении.
Сетевой информатор Ice Universe написал, что при активном 5G и максимальном обновлении экрана Oppo Find X2 за 4,5 часа израсходовал 19% заряда бактерии.
Во время тестов экран смартфона был активен около двух часов. Такая автономность поразила инсайдера, и он полагает, что Samsung в дальнейшем выпустит обновление, которое снимет ограничение с экраном флагманской серии.
Пока поклонники корейской компании создали петицию с просьбой разблокировать весь потенциал экрана Samsung Galaxy S20.
Что касается Oppo Find X2, то в этом аппарате будет установлен мощный процессор Snapdragon 865 и 12 ГБ оперативной памяти.
Также аппарат получит поддержку 65 Вт зарядки. Презентация китайского флагманского смартфона состоится 22 февраля.
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