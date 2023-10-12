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Стало известно, когда в России запустят продажи обновленной PlayStation 5

Автор На чтение 1 мин Просмотров 2 Опубликовано

Sony анонсировала обновленную версию популярной игровой консоли PlayStation 5 — PS5 Slim.

Релиз новинки в Северной Америке намечен на ноябрь 2023 года. Однако для российского рынка поставки запланированы позднее — только в январе 2024 года.

По данным крупного ритейлера «М.Видео», точная стоимость PS5 Slim в России пока не определена.

Отличия обновленной модели:

Размеры сокращены на 30% по сравнению с оригинальной PS5.

Накопитель объемом 1 ТБ.

Версия без привода сможет поддерживать внешний оптический устройство (продается отдельно).

PS5 Slim займет место стандартной модели в линейке приставок и станет основной версией PlayStation 5 на российском рынке. Ее выпуск позволит большему количеству геймеров оценить возможности нового поколения игровых консолей Sony.

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