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Sony выпустила новую версию PlayStation 5 с внешним дисководом

Автор На чтение 1 мин Просмотров 8 Опубликовано

Компания Sony представила обновленную версию популярной игровой консоли PlayStation 5. Новинка внешне отличается от оригинальной модели раздельным оформлением боковых панелей глянцевым и матовым материалами. Помимо этого, приставка стала компактнее и легче.

Вместе с консолью был анонсирован внешний UHD Blu-Ray привод, позволяющий расширить функционал модификации Digital Edition, не оснащенной оптическим приводом. Благодаря дополнению, данная версия сравнится по возможностям с базовой.

Sony выпустила новую версию PlayStation 5 с внешним дисководом

Внутренне консоль не изменилась, за исключением SSD-накопителя ёмкостью 1 Тб. На рынке США новинка поступит в продажу уже в ноябре по цене $500 и $450 за стандартную и Digital Edition соответственно. Внешний привод будет стоить отдельно $80. В дальнейшем PlayStation 5 станет доступна и в других регионах.

Таким образом, компания обновила дизайн успешной консоли, не трогая её основные технические характеристики.

Sony выпустила новую версию PlayStation 5 с внешним дисководом

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