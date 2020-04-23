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Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

23.04.2020 22:29

Xiaomi скоро представит свою новую оболочку MIUI 12, а теперь авторитетный источник опубликовал список смартфонов, которые первыми получат новую версию фирменной прошивки.
Ранее «АСТЕРА» писала про неофициальное приложение, через которое можно было проверить совместимость смартфонов с MIUI 12.

По данным источника, MIUI 12 получат 25 моделей Xiaomi и Redmi. В списке есть как новые смартфоны серии Mi 10, так и прошлые флагманы Mi 9, Mi 8, молодежные аппараты серии CC9, а также Mi Mix 3 и Mi Mix 2s.

Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7.

Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.

Презентация MIUI 12 состоится 27 апреля, причем в этот день для некоторых моделей уже выпустят обновление, вот только пока неизвестно для каких именно.

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