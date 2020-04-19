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Смартфоны Xiaomi, Redmi и Poco уже можно проверить на совместимость с MIUI 12

19.04.2020 23:09

Xiaomi сейчас ведет разработку своей новой оболочки MIUI 12. Подробностей про новую оболочку от китайской компании пока нет, а по данным инсайдеров ее начнут тестировать до конца апреля.
Ранее «АСТЕРА» писала, что в MIUI 12 будет применен единый стиль загрузки в разных приложениях, добавят новую иконку «загрузки» и изменят анимацию.

В новой оболочке еще будет единый стиль строки состояния и появятся новые шрифты, а в строке состояния системный шрифт станет единым.

Теперь в Google Play появилось приложение Alpha Developers Official, через которое владельцы смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco могут проверить совместимость своих устройств с MIUI 12.

Стоит отметить, что это не официальное приложение от Xiaomi, поэтому указанная совместимость не гарантирует, что компания для аппарата выпустит новую прошивку на базе MIUI 12.

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