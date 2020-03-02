Стало известно, чем будут отличаться Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro

Новый игровой смартфон должен дебютировать уже 3 марта.

Как сообщается, завтра будет представлено две модели — Black Shark 3 и Black Shark 3 Pro, а накануне премьеры инсайдеры рассказали, чем они будут отличаться.

Все подробности не раскрывают, но главным отличием этих моделей станут их размеры. Есть данные, что смартфон с приставкой к названию Pro в сравнении с младшей версией будет гигантским.

Предварительные данные указывают, что у него диагональ экрана составит 7,1 дюйма с разрешением 3120 х 1440 точек, тогда как у обычного Black Shark 3 диагональ дисплея составит 6,67 дюйма.

Характеристики моделям приписывают идентичные, но это не точно.