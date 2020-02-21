Раскрыта особенность игрового флагмана Xiaomi Black Shark 3

Бренд Black Shark готовится к презентации нового игрового смартфона, и представители производителя недавно раскрыли интересную особенность будущей новинки.

В соцсети Weibo было предложено угадать, какая в смартфоне будет зарядка и какой объём батареи.

Было предложено несколько вариантов:

65 Вт + 5000 мАч, 100% заряда за 38 минут, более 800 циклов

55 Вт + 4500 мАч, 100% заряд за 40 минут, более 600 циклов

65 Вт + 4000 мАч, 100% заряд за 30 минут, более 600 циклов

55 Вт + 4440 мАч, 100% заряда за 36 минут, более 600 циклов

После голосования представитель Black Shark заявил, что верным ответом был первый. Таким образом, в игровом смартфоне зарядка аккумулятора будет даже быстрее, чем у Mi 10 Pro.

Black Shark 3 получит 5G модем, процессор Snapdragon 865, а также 12 ГБ LPDDR5 и флеш-накопитель UFS 3.0. Еще смартфону приписывают WiFi 6, NFC и стереодинамики.