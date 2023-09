Стали известны вес и размеры iPhone 15 и iPhone 15 Pro

Ожидается, что в модели iPhone 15 Pro применится новая средняя рамка изготовленная из титана пятого класса, что сделает устройство значительно легче. По словам Марка Гурмана из Bloomberg, предполагается, что iPhone 15 Pro может стать на 10 процентов легче, чем iPhone 14 Pro.

Вот характеристики размеров и веса iPhone 15:

Толщина: 7,8 мм

Длина: 147,6 мм

Ширина: 71,6 мм

Вес: 171 грамм

Сравним с iPhone 14

Толщина: 7,8 мм

Длина: 146,7 мм

Ширина: 71,5 мм

Вес: 172 грамма

Базовая модель iPhone 15 в основном аналогична предыдущей модели iPhone 14 в отношении размеров и веса. У iPhone 15 сохранится та же толщина, с незначительными изменениями в длине и ширине. По информации наших источников, компания Apple сохранит алюминиевый корпус 6013 T6, использованный в iPhone 14. Поэтому вес стандартного iPhone 15 останется близким к весу iPhone 14.

Предварительно ожидается, что различия в размерах между iPhone 15 Plus и iPhone 14 Plus будут минимальными. По всей видимости, изменения в дизайне, структуре и материалах не ожидаются, и, вероятно, iPhone 15 Plus будет иметь такой же вес, как и его предшественник.

Вот характеристики размеров и веса iPhone 15 Pro:

Толщина: 8,25 мм

Длина: 146,6 мм

Ширина: 70,6 мм

Вес: 188 грамм

Сравним с iPhone 14 Pro:

Толщина: 7,85 мм

Длина: 147,5 мм

Ширина: 71,5 мм

Вес: 206 граммов

Ожидается, что iPhone 15 Pro станет легче своего предшественника на 18 граммов благодаря изменению материалов. Информация из наших источников подтверждает, что Apple использует титан пятого класса для iPhone 15 Pro, что представляет собой существенное отличие от нержавеющей стали, применяемой в каждом iPhone Pro до этого. Титан пятого класса, также известный как Ti-6Al-4V, является титановым сплавом, применяемым в различных промышленных сферах и широко известен своей высокой коррозионной стойкостью.

Важно отметить, что приведенная информация является предварительной и может не отражать окончательные характеристики серийных устройств. Тем не менее, это представляет собой наилучшее предположение о размерах линейки iPhone 15 на основе доступных данных на момент написания.