Обзор iPhone 15 2023 года: все, что известно

Прогнозируется, что модели iPhone 15 2023 года получат порт USB-C вместо Lightning, более быстрые модемные чипы, обновленную технологию камеры и ряд других улучшений.

В сентябре 2022 года компания Apple представила модели iPhone 14 и iPhone 14 Pro. Тем не менее, слухи о грядущей линейке iPhone 15 начали появляться задолго до того момента, как последние версии iPhone поступили в продажу. С приближением даты релиза, интерес к новинке растет, и мы узнали много деталей о том, чего стоит ожидать от этого года.

Apple планирует представить четыре модели iPhone 15, сохраняя те же размеры, что и в моделях iPhone 14. В ассортимент войдут две версии с экраном 6,1 дюйма и две с экраном 6,7 дюйма. Одна из 6,1-дюймовых моделей будет представлена как стандартный iPhone 15, а одна из 6,7-дюймовых – iPhone 15 Plus. Оставшиеся модели с разными размерами будут включать в себя более продвинутые и дорогие варианты «Pro». В этом году цены на них могут увеличиться.

Лучшие характеристики, как и прежде, будут предложены в моделях iPhone 15 Pro, чтобы оправдать дополнительные расходы.

По слухам, все модели iPhone 15 будут оснащены портом USB-C вместо привычного порта Lightning. Технология Dynamic Island также будет доступна для iPhone 15 и iPhone 15 Plus, дополняя применение ее в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max. Это означает, что Apple откажется от выреза, присутствующего в флагманской линейке iPhone с момента появления iPhone X, в пользу более плавного и ненавязчивого дизайна.

В новых устройствах Apple планирует использовать модемные чипы Qualcomm, так как собственные разработки компании еще не полностью готовы. Предполагается, что в стандартных моделях iPhone 15 будет установлен чип A16, который присутствовал в моделях iPhone 14 Pro, в то время как в iPhone 15 Pro будут использоваться более быстрые и эффективные чипы A17 с техпроцессом 3 нм. В моделях Pro также ожидаются обновления, включая титановые рамки, более тонкие края и некоторые дизайнерские улучшения, такие как более изогнутые края устройства. Кроме того, iPhone 15 Pro Max получит новую технологию перископических линз для расширенных возможностей масштабирования.

Цены на модели iPhone 15, вероятно, останутся на том же уровне: базовая модель с экраном 6,1 дюйма начального уровня будет стоить от 799 долларов, а 6,7-дюймовый iPhone 15 Plus – от 899 долларов.

Дизайн

Прогнозируется, что модели iPhone 15 будут иметь схожий дизайн с моделями iPhone 14, при этом вырезы и отверстия в экране будут отсутствовать во всей линейке. Это означает, что все модели iPhone 15 будут лишены вырезов, и вместо них будет использоваться технология Dynamic Island, представленная в iPhone 14 Pro.

Поскольку существенных изменений в дизайне не предвидится, Apple сохранит четыре основные модели: iPhone 15 с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 15 Pro с 6,1-дюймовым экраном, iPhone 15 Max с 6,7-дюймовым экраном и iPhone 15 Pro Max с 6,7-дюймовым экраном. «Профессиональные» модели будут предлагать более продвинутый функционал и будут стоить дороже, чем стандартные модели iPhone 15.

В iPhone 15 и iPhone 15 Plus будет внесено несколько конструктивных изменений, включая замену порта Lightning на порт USB-C и переход от вырезов к использованию технологии Dynamic Island. Порт USB-C будет нововведением для всех моделей iPhone, а технология Dynamic Island была представлена впервые в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max.

Все модели iPhone 15, кроме того, могут получить более энергоэффективный чип-драйвер для OLED-дисплея, изготовленный по 28-нм техпроцессу. Это снизит энергопотребление и, как следствие, может увеличить срок службы батареи для всех моделей.

Стандартные модели iPhone 15 не будут обладать функциями ProMotion и Always On Display, несмотря на переход к технологии Dynamic Island. Компания Apple сохранит эти функции для устройств Pro.

Варианты цвета

Согласно последним слухам, модели iPhone 15 будут представлены в новых оттенках: синем и коралловом. Последний представляет собой смесь розового и оранжевого. Кроме того, вернутся стандартные цвета: белый, черный и зелено-желтый.

Информация о цветах устройств вызвала небольшое недопонимание из-за их приглушенности. Утечка, касающаяся точных оттенков, используемых в моделях, позволяет предположить, что зеленый и желтый будут представлены в светло-зеленовато-желтом оттенке, а то же самое относится и к розовому.

Также ожидается, что будут предложены кабели USB-C в соответствующих цветах для моделей iPhone 15.

Эксклюзивный дизайн iPhone 15 Pro

Хотя все модели iPhone 15 будут оснащены портом USB-C, есть некоторые изменения в дизайне, эксклюзивные для iPhone 15 Pro и Pro Max.

По слухам, модели iPhone 15 Pro будут характеризоваться более тонкими и изогнутыми рамками, в отличие от моделей iPhone 14 Pro, что можно увидеть на рендерах устройства, созданных на основе циркулирующих деталей. Однако эти более глубокие изгибы будут характерны исключительно для моделей iPhone 15 Pro. Модели iPhone 15 будут иметь схожий дизайн с моделями iPhone 14, включая более плоские края, алюминиевую рамку и стеклянные переднюю и заднюю панели. По ожиданиям, стандартные модели iPhone 15 не получат таких тонких рамок.

В предположении, что линейка Apple iPhone 15 Pro включит переднее стекло с более выраженной изогнутостью, что обеспечит лучшее естественное переходное соединение с рамкой. Кроме того, по предварительной информации, корпус iPhone 15 Pro будет изготовлен из титана вместо нержавеющей стали. Благодаря материалу из титана, устройства iPhone 15 Pro будут выглядеть более матовыми и обладать улучшенной легкостью и прочностью. В моделях iPhone 15 Pro также будет предусмотрена кнопка «Действие», которая заменит переключатель отключения звука и сможет выполнять различные функции, такие как активация ярлыков, запуск камеры, включение фонарика, переключение в бесшумный режим и многое другое.

Матовое стекло

Вероятно, в моделях iPhone 15 появится задняя панель с матовым стеклом, что ранее характеризовалось как деталь дизайна, ограниченная моделями Pro. Обычно стандартные модели имеют глянцевую черную отделку, в то время как матовое стекло предполагается для более дорогих версий.

Таким образом, как в стандартных моделях iPhone 15, так и в моделях iPhone 15 Pro, можно ожидать применение матового стекла на задней панели устройства.

Варианты корпуса

По неподтвержденной информации, Apple планирует отказаться от производства кожаных чехлов для линейки iPhone 15 и вместо этого предложить альтернативные кожаные чехлы в дополнение к силиконовым в целях повышения экологической эффективности продукции.

Слухи также указывают на то, что эти новые чехлы от Apple могут получить название FineWoven и будут изготовлены из материала, напоминающего замшу. Имеется утверждение о том, что новые чехлы будут доступны в 10 различных цветах, и что этот материал также будет использован в новых чехлах для устройств Apple Watch. Но на данный момент нельзя утверждать с уверенностью, насколько достоверна эта информация.

Утечки деталей и рендеры

Фотографии, утекшие из источников, подтверждают множество ранее слышанных слухов о предстоящем iPhone 15, включая внедрение Dynamic Island и переход на порт USB-C.

Изображения показывают Dynamic Island, который будет внедрен во все модели iPhone 15 2023 года, а также подтверждают, что дизайн iPhone 15 будет сходен с дизайном iPhone 14, с небольшими изменениями. Основные обновления включают переход на порт USB-C и замену выреза Dynamic Island, который был характерен для iPhone 14. Другие изменения в дизайне, такие как более глубокие изгибы по краям и использование титановой рамки, будут доступны только в моделях iPhone 15 Pro.

Информация о чехлах для iPhone 15 Pro подтверждает небольшие изменения в расположении кнопок питания и регулировки громкости, причем они будут расположены ниже по сравнению с iPhone 14 Pro. В нижней части корпуса также предусмотрен увеличенный вырез для размещения порта USB-C.

Чехлы также предусматривают вырез для кнопки «Действие», которая заменит функцию переключения звука. Эта кнопка не требует постоянного удержания, поэтому ей необходим меньший вырез.

Ранее в августе в сеть попали изображения деталей разъема USB-C, которые, по всей видимости, предназначены для следующего поколения iPhone, что подтверждает переход Apple на стандарт зарядки USB-C.

Нет сенсорного идентификатора

Хотя появились слухи о возможном возвращении технологии Touch ID под дисплеем на флагманских iPhone от Apple, модели iPhone 15, по предварительным данным, не будут включать эту функцию и продолжат использовать систему распознавания лиц Face ID.

Компания Apple занимается разработкой технологии Face ID под дисплеем, но ее запуск ожидается не раньше 2025 года. Вместо этого, начиная с 2023 года, iPhone 15, как ожидается, будут оснащены технологией Dynamic Island. Ожидается, что Apple внедрит эту технологию во все свои модели, а не только в версии Pro.

USB-C

Apple планирует сменить порт Lightning на устройствах iPhone 15 на порт USB-C, в соответствии с новыми нормативами, установленными в Европе. Согласно этим нормативам, компания должна производить iPhone с портами USB-C специально для европейского рынка, что предполагает внесение изменений в дизайн устройств.

Ряд авторитетных источников, включая Марка Гурмана из Bloomberg и аналитика Apple Минг-Чи Куо, подтвердили намерение Apple перейти на порт USB-C в качестве стандарта для зарядки.

Этот шаг позволит унифицировать процесс зарядки Mac, iPhone и iPad с использованием USB-C, что обеспечит клиентов Apple удобством в использовании универсального зарядного стандарта. Опросы показывают, что большинство пользователей считают предстоящий переход на USB-C положительной инициативой, даже несмотря на то, что существующие кабели и аксессуары Lightning станут устаревшими. Кроме того, переход на USB-C может привлечь к использованию продукции Apple некоторых пользователей Android, благодаря совместимости с существующими кабелями и аксессуарами.

Скорость передачи данных USB-C

Модели iPhone 15 Pro с портами USB-C будут обладать повышенной скоростью передачи данных. Стандартные модели iPhone 15, по-прежнему, будут поддерживать скорость USB 2.0, такую же, как у разъема Lightning, что придает моделям Pro определенное преимущество.

Согласно аналитику Apple Минг-Чи Куо, модели iPhone 15 Pro будут поддерживать как минимум USB 3.2 или Thunderbolt 3. Это означает, что обновленные модели iPhone 15 Pro смогут передавать видео и другие типы файлов на значительно более высоких скоростях. Например, скорость передачи данных USB 2.0 ограничена 480 Мбит/с, в то время как USB 3.2 может достигать 20 Гбит/с. При предоставлении поддержки Thunderbolt 3 для моделей iPhone 15 Pro, скорость передачи данных может возрасти до 40 Гбит/с.

Согласно некоторым источникам с опытом верной передачи данных от Apple, кабель, входящий в комплект поставки моделей iPhone 15, может быть ограничен скоростью передачи данных USB 2.0. Предполагается, что эти кабели поддерживают скорость передачи данных USB 2.0, ограниченную 480 МБ/с, что соответствует разъему Lightning. Однако, для достижения более высокой скорости передачи данных Thunderbolt, пользователи моделей iPhone 15 Pro могут приобрести отдельный кабель Thunderbolt.

Скорость зарядки

Некоторые модели iPhone 15, как минимум, могут обеспечивать скорость зарядки до 35 Вт. Это позволит значительно ускорить процесс зарядки при использовании соответствующего адаптера питания. Пока неясно, будет ли эта функция доступна для всех моделей iPhone 15 или только для моделей iPhone 15 Pro.

Ограничения USB-C

Лидер ShrimpApplePro объявил официальную поддержку моделями iPhone 15 только аксессуаров с разъемами USB-C, имеющих сертификацию Apple Made for iPhone (MFi). Согласно информации, поставщик Apple, Foxconn, вероятно, производит такие аксессуары, как EarPods и USB-C кабели с MFi-сертификацией.

Сертификация MFi USB-C может использоваться для ограничения функциональных возможностей, таких как быстрая зарядка и высокоскоростная передача данных, только для аксессуаров, одобренных Apple. ShrimpApplePro утверждает, что кабели без MFi-сертификации будут ограничены в скорости зарядки и передачи данных. Аналитик Apple, Минг-Чи Куо, также предполагает, что Apple может потребовать MFi-сертификацию для USB-C зарядных устройств, способных обеспечивать быструю зарядку iPhone.

Беспроводная зарядка

Модели iPhone 15 будут совместимы как с зарядкой MagSafe, так и с новым стандартом Qi2. Этот стандарт позволит заряжать устройства мощностью до 15 Вт с помощью аксессуаров от сторонних производителей, не относящихся к MagSafe. Это означает, что даже если аксессуары не имеют официальной поддержки MagSafe, но поддерживают Qi2, они смогут обеспечивать более быструю беспроводную зарядку для iPhone 15.

Кабели USB-C соответствующего цвета

Модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus могут быть поставлены с плетеным кабелем USB-C — USB-C, соответствующим цвету устройства, вместо обычного белого кабеля. В настоящее время комплект поставки iPhone включает в себя белый кабель USB-C — Lightning, хотя для других устройств, таких как iMac, используются кабели с цветной оплеткой. По слухам, каждый кабель будет предлагаться в цветовой гамме, соответствующей оттенку модели iPhone 15.

Кабель USB-C, который поставляется в комплекте с моделями iPhone 15, может иметь на 50 процентов большую длину. По неподтвержденным данным, его размер составит 1,5 метра вместо привычных одного метра. Это изменение призвано сделать конструкцию кабеля более прочной благодаря использованию плетеной оболочки.

Обновления камеры

iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оборудованы основной камерой разрешением 48 мегапикселей с диафрагмой f/1,6, а также сверхширокоугольной камерой 12 мегапикселей с диафрагмой f/2,4. Важно отметить, что основная камера будет иметь улучшенный датчик изображения от Sony по сравнению с тем, что используется в моделях iPhone 14 Pro, в то время как для сверхширокоугольной камеры ожидаемых изменений нет.

Технология линз перископа для iPhone 15 Pro Max

Ходят слухи о том, что Apple планирует использовать перископический зум для iPhone 15, но, вероятно, это будет доступно только для iPhone 15 Pro Max, более крупной версии устройства. iPhone 15 Pro будет оснащен стандартным зум-объективом, в то время как модели iPhone 15 будут иметь ограниченные возможности широкоугольной и сверхширокоугольной съемки.

Технология перископических линз позволяет достичь оптического увеличения, которое превосходит возможности стандартного телеобъектива, предоставляя 5-кратное или даже 10-кратное оптическое увеличение. Внедрение перископического объектива значительно расширит возможности масштабирования iPhone, так как текущие модели Pro ограничены 3-кратным зумом.

Перископическая линза направляет свет с наклонного зеркала к датчику изображения в камере. Это позволяет использовать «сложенную» систему телеобъективов для улучшения оптического зума, избегая при этом размытости, характерной для цифрового зума.

Компания Samsung, конкурент Apple, уже использует технологию перископических линз в своих смартфонах, обеспечивая 4-10-кратный оптический зум и даже до 100-кратный цифровой зум. Аналитик Apple Минг-Чи Куо предполагает, что Apple также применит технологию 6-кратного оптического зума с внедрением перископического объектива.

Модемные чипы Qualcomm

Для линейки iPhone 15, выпущенной в 2023 году, Apple снова выбрала модемные чипы Qualcomm 5G, как и в случае с iPhone 5G. Несмотря на слухи о возможности использования собственных чипов для модемов уже в 2023 году, соответствующая технология не будет готова раньше 2024 года.

Все модели iPhone 15, включая iPhone 15 Pro, будут оснащены одним и тем же модемным чипом Qualcomm, скорее всего, X70. Этот чип обещает улучшенные возможности за счет применения искусственного интеллекта для более высокой скорости обработки, расширенного покрытия, улучшенного сигнала, сниженной задержки и увеличения энергоэффективности на 60 процентов.

Лоток для SIM-карты

С выпуском моделей iPhone 14, Apple приняла решение убрать лоток для SIM-карты в устройствах, предназначенных для американского рынка. С появлением моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro, подобные изменения коснутся и других стран.

В настоящее время появились слухи о возможном удалении этого лотка также и во Франции. Если эти сообщения подтвердятся, то подобные изменения затронут iPhone, предназначенные для других европейских стран, таких как Германия, Италия, Испания, Португалия и Великобритания.

Wi-Fi 6E и UWB

Утечка схем чипов Wi-Fi iPhone 15 подтверждает, что Apple обновляется до Wi-Fi 6E, но эта функция будет ограничена моделями iPhone 15 Pro. iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max будут поддерживать Wi-Fi 6E, но стандартные модели iPhone 15 продолжат использовать Wi-Fi 6.

По сравнению с Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E предлагает большую пропускную способность, обеспечивая более высокую скорость подключения, меньшую задержку и увеличенную емкость. Wi-Fi 6E обеспечивает на 1,2 ГГц больше спектра в диапазоне 6 ГГц и может поддерживать гигабитное покрытие всего дома, мультигигабитное подключение для площадок, а также имеет полосу пропускания для более высоких потоков данных, например тех, которые используются для AR и VR.

Ожидается , что модели iPhone 15 будут оснащены сверхширокополосным чипом следующего поколения, который будет интегрирован с гарнитурой Vision Pro. Процессор, используемый в чипе, будет модернизирован до 7-нм процесса, что позволит повысить производительность и/или снизить энергопотребление.

Чипы серии A

Ожидается, что модели iPhone 15 Pro станут первыми, в которых будет использоваться чип A-серии, построенный по 3-нанометровой технологии нового поколения от поставщика Apple, компании TSMC. Этот переход к 3-нм технологии ожидается, что увеличит производительность обработки на 10–15 процентов и снизит энергопотребление на 35 процентов.

Более мощные чипы A17 будут внедрены только в моделях iPhone 15 Pro и Pro Max, в то время как в iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут использованы 4-нанометровые чипы A16, которые впервые были применены в iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Данные из кода tvOS 17 подтвердили, что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут оснащены чипом A16, а не A17.

Использование чипа A17 улучшит время автономной работы моделей iPhone 15 Pro, однако пока неясно, будут ли наблюдаться подобные улучшения в стандартных моделях iPhone 15.

RAM

Ожидается , что iPhone 15 и iPhone 15 Plus будут иметь 6 ГБ оперативной памяти — это тот же объем оперативной памяти, что и в iPhone 14 и 14 Plus. Модели iPhone 15 Pro получат увеличенный объём оперативной памяти — 8 ГБ.

Ремонтопригодность

В этом году восстановление моделей iPhone 15 и iPhone 15 Pro станет более удобным. Apple обновила дизайн корпуса в iPhone 14 и iPhone 14 Plus, упрощая процесс открытия для замены задней панели.

Эти улучшения будут сохранены в iPhone 15 и iPhone 15 Plus. По некоторым слухам, Apple собирается применить новый дизайн корпуса и для моделей iPhone 15 Pro и Pro Max. Как сообщает Марк Гурман из Bloomberg, все версии iPhone можно будет открывать с передней и задней стороны, что приведет к снижению стоимости ремонта поврежденной задней панели.

На данный момент ремонт задней панели iPhone 14 обходится в 169 долларов, а устранение проблем с задней панелью 14 Pro — в 499 долларов из-за необходимости извлечения дисплея для доступа к задней панели. Улучшенный процесс ремонта приведет к снижению расходов на восстановление даже для моделей Pro.

Цены

По информации Марка Гурмана из Bloomberg, компания Apple может рассмотреть возможность увеличения цен на iPhone 15 Pro и Pro Max. Этот вариант повышения цен также был предложен аналитиком Джеффом Пу, который считает, что Apple может установить начальную цену на iPhone 15 Pro в размере 1099 долларов, в сравнении с 999 долларами за iPhone 14 Pro. Если прогноз Пу сбудется, стоимость iPhone 15 Pro Max начнется с 1199 долларов. Еще один аналитик предположил, что стартовая цена iPhone 15 Pro Max может быть выше на 200 долларов, чем у iPhone 14 Pro Max.

Что касается стандартных моделей iPhone 15, здесь повышение цен не ожидается. Предполагается, что цена на базовую модель iPhone 15 начнется с 799 долларов.

Дата выпуска

Apple планирует представить модели iPhone 15 на мероприятии Wonderlust, которое состоится во вторник, 12 сентября. Предварительные заказы, скорее всего, будут приниматься начиная с пятницы, 15 сентября, а запуск состоится в пятницу, 22 сентября.