Новые смартфоны бренда Poco дебютировали в прошлом месяце и похоже, что уже совсем скоро они стаут доступны для покупки на российском рынке.

Некоторые онлан-магазины в стране уже добавили модели на сайты, в том числе с указанием стоимости. Так и стали известны российские цены на Poco F6 и Poco F6 Pro, которые отличаются техническими характеристиками и дизайном, но работают на чипах ualcomm под управлением HyperOS.

Смартфоны POCO F6 и F6 Pro уже добавлены в каталог интернет-магазина DNS с пометкой «уведомить о наличии», на что обратил внимание портал mobiltelefon.

Были также указаны цены: от 44 999 рублей за модель POCO F6 с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти до 75 999 К сожалению информации о дате старта продаж пока нет.