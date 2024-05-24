Бренд Poco представил новые бюджетные флагманы Poco F6 и F6 Pro

Представлены новые смартфоны Poco F6 и F6 Pro, которые стали новыми «бюджетными флагманами» от бренда Poco. Эти устройства получили значительные улучшения как в аппаратной, так и в программной части по сравнению с предыдущими моделями серии Poco F.

Смартфон Poco F6 Pro оснащен восьмиядерным процессором Snapdragon 8 Gen 2 от Qualcomm, который поддерживает запуск ресурсоемких приложений и игр.

Аппарат имеет до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 1 ТБ флеш-памяти UFS 4.0. Также есть возможность расширения памяти с помощью карт microSD до 1 ТБ. Операционная система Android 14 с фирменной оболочкой HyperOS обеспечивает плавную работу смартфона.

Новинка также имеет игровой режим с технологией WildBoost Optimization 3.1 и систему охлаждения LiquidCool 4.0, которая поддерживает надлежащую температуру устройства даже при продолжительном использовании.

Poco F6 Pro оснащен 6,67-дюймовым дисплеем Flow AMOLED с разрешением WQHD+ и частотой обновления 120 Гц. Дисплей имеет высокую яркость и поддерживает глубину цвета 12 бит и цветовую гамму DCl-P3.

В верхней части дисплея расположена камера для селфи с разрешением 16 Мп. Сзади устройства находится тройная камера с основным 50-МП сенсором, широкоугольным 8 Мп модулем и 2 Мп макрокамерой.

Система камер поддерживает серийную съемку и алгоритм Ultra Night для получения качественных снимков при слабом освещении.

Батарея ёмкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю 120-Вт зарядку, позволяющую полностью зарядить устройство всего за 19 минут. Poco F6 Pro доступен в черном и белом цветах.

Смартфон Poco F6 оснащен процессором Snapdragon 8s Gen 3 с тактовой частотой до 3,0 ГГц. Устройство имеет до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ флеш-памяти UFS 4.0.

Дисплей Poco F6 имеет размер 6,67 дюймов с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц. Камера сенсором Spny IMX882 с разрешением 50 МП и оптической стабилизацией на задней панели позволяет делать высококачественные фото и видео.

Батарея емкостью 5000 мА·ч поддерживает быструю зарядку на 90 Вт. Poco F6 имеет подэкранный сканер для разблокировки и защиту от пыли и влаги IP64.

Смартфон Poco F6 доступен по цене $379 за базовую версию с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти. Модель с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ флеш-памяти стоит $429.

Poco F6 Pro оценили в $499 за версию с 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ флеш-памяти, а версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ флеш-памяти доступна по цене $549.

Оба смартфона поддерживают сети 5G, оснащены NFC для бесконтактных платежей и имеют разъем для наушников 3,5 мм. Они также предлагают улучшенную аудиосистему и поддержку стереодинамиков.