Среднебюджетный процессор Snapdragon 7+ Gen 3 получил поддержку ИИ и Wi-Fi 7

Вместе с презентацией новых смартфонов, был представлен и новый процессор, который они получили. Одним из смартфонов с новым Snapdragon 7+ Gen 3 является OnePlus Ace 3V.

Представленный процессор Snapdragon 7+ Gen 3 получил поддержку ИИ и Wi-Fi 7, и создавался специально для устройств среднебюджетного сегмента.

Snapdragon 7+ Gen 3 оснащен нейросетями, такими как Baichuan-7B, Llama 2, Gemini Nano и Zhipu ChatGLM, что позволяет использовать ИИ-функции.

Новый чип был разработан на 4-нм техпроцессе и оснащен основным ядром Cortex-X4, которое работает на частоте до 2,8 ГГц. Он также имеет четыре производительных ядра с тактовой частотой 2,6 ГГц и три энергоэффективных ядра с тактовой частотой 1,9 ГГц.

Производительность процессора увеличилась на 15%, а графической подсистемы — на 45%. Одновременно удалось сократить энергопотребление на 5%. Кроме того, в чипе присутствует 5G-модем Snapdragon X63 с достижением скорости до 4,2 Гбит/с и поддержка Wi-Fi 7.

Устройства, использующие Snapdragon 7+ Gen 3, смогут работать с высококачественными дисплеями Quad HD+ с частотой обновления 120 Гц и 4К с частотой обновления 60 Гц. Они также поддерживают до 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилище UFS 4.0.