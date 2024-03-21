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Состоялась презентация смартфона OnePlus Ace 3V с новейшим Snapdragon 7+ Gen 3

Автор На чтение 2 мин Просмотров 36 Опубликовано

Компания OnePlus провела презентацию нового смартфона OnePlus Ace 3V, который благодаря Snapdragon 7+ Gen 3 должен стать самым мощным в своем сегменте.

Состоялась презентация смартфона OnePlus Ace 3V с новейшим Snapdragon 7+ Gen 3

Напомним, что процессор создавался для бюджетных устройств, а его производительность приближена к флагманскому Snapdragon 8 Gen 3.

OnePlus Ace 3V также получил 16 ГБ оперативной памяти стандарта LPDDR5X и большую испарительную камеру площадью 9140 кв. мм.

Производитель утверждает, что смартфон способен без проблем запускать игры, такие как Genshin Impact, с максимальными настройками графики и частотой кадров 60 FPS без перегрева.

Состоялась презентация смартфона OnePlus Ace 3V с новейшим Snapdragon 7+ Gen 3

Смартфон имеет экран размером 6,74 дюйма с разрешением 2772х1240 пикселей, батарею емкостью 5500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт, 12/16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и до 512 ГБ встроенной памяти UFS 4.0.

Камера основная получила датчик Sony IMX882 50 Мп, а также вспомогательный модуль на 8 Мп. Для селфи предлагается камера разрешением 16 Мп. Работает смартфон на операционной системе Android 14.

Состоялась презентация смартфона OnePlus Ace 3V с новейшим Snapdragon 7+ Gen 3

OnePlus Ace 3V также имеет стандарт защиты от пыли и брызг IP65. Производитель обещает обновлять устройство до Android 17 и выпускать патчи безопасности до 2028 года.

Новинка уже представлена на китайском рынке в черном и фиолетовом цветах по цене 279 долларов (25 800 руб.) за версию 12/256 ГБ, 319 долларов (29 500 руб.) за вариант 12/512 ГБ и 360 долларов (33 300 руб.) за конфигурацию 16/512 ГБ.

 

Состоялась презентация смартфона OnePlus Ace 3V с новейшим Snapdragon 7+ Gen 3 Состоялась презентация смартфона OnePlus Ace 3V с новейшим Snapdragon 7+ Gen 3

 

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