Спрос на iPhone 16 ниже ожиданий: покупатели выбирают Plus вместо Pro

Спрос на iPhone 16 оказался ниже, чем у прошлогодней линейки. Анализ предзаказов показывает, что iPhone 16 Pro и Pro Max не вызывают такого интереса, как ожидалось. Наоборот, покупатели чаще выбирают iPhone 16 Plus.

По данным экспертов, предзаказы на iPhone 16 Pro Max упали на 16% по сравнению с прошлогодней моделью, а на iPhone 16 Pro — на 27%. В то же время предзаказы на iPhone 16 Plus увеличились на 48%, а на обычный iPhone 16 — на 10%.

В этом году покупатели предпочитают стандартные модели, особенно большие. В общем, линейка iPhone 16 была продана в количестве около 37 миллионов единиц, что на 12,7% меньше, чем iPhone 15 в первые выходные. Снижение спроса на Pro-модели значительно повлияло на общие продажи.