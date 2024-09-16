Представлена iOS 18: возможность блокировки рекламы и расширенная персонализация

Как рассказали в компании, iOS 18 — это бесплатное обновление программного обеспечения, которое с сегодняшнего дня доступно для iPhone Xs и более поздних версий.

В новой версии операционной системы для смартфонов появилось множество функций, да и в целом в обновлении пользователям станет доступно немало «плюшек».

Так, iOS 18 теперь предлагает пользователям iPhone новые возможности для персонализации. Пользователи могут настраивать главный экран, размещая значки приложений и виджеты в удобном порядке.

Доступны различные стили отображения: светлый, темный или с цветными оттенками. Центр управления также стал более гибким, позволяя организовывать элементы управления по категориям и добавлять опции из сторонних приложений.

Кроме того, приложение «Фотографии» получило значительный редизайн. Теперь пользователям проще находить и пересматривать важные моменты благодаря новым коллекциям, таким как «Последние дни» и «Поездки».

Эти коллекции автоматически упорядочивают фотографии, чтобы пользователи могли меньше времени тратить на поиск и больше на воспоминания.

В iOS 18 обновлено приложение «Сообщения», предлагающее новые способы общения и самовыражения. Пользователи могут использовать различные форматы текста, такие как жирный, курсив и зачеркивание, а также добавлять текстовые эффекты и эмодзи.

Теперь можно создавать сообщения для последующей отправки. Если отсутствует связь, функция «Сообщения через спутник» позволяет отправлять текстовые сообщения и смайлики через спутники. Для пользователей, у которых нет устройств Apple, поддерживается RCS для более удобных групповых сообщений.

Обновление приложения «Телефон» включает возможность записи и расшифровки звонков в реальном времени. Участники разговора будут уведомлены о записи, а расшифровки сохраняются в приложении Notes для удобного доступа.

Также в почте появится функция категоризации, которая поможет упорядочить входящие сообщения. Пользователи смогут сосредоточиться на важных письмах, а транзакции и обновления будут сгруппированы по отправителям для удобства просмотра.

В iOS 18 браузер Safari стал еще более удобным для просмотра веб-страниц. Он автоматически выделяет важную информацию, такую как адреса и краткие описания фильмов или песен.

Обновленный режим чтения предлагает упрощенный интерфейс, краткое содержание и оглавление для длинных статей. Пользователи могут скрывать отвлекающие элементы, такие как баннеры и всплывающие окна, чтобы сосредоточиться на основном содержании.

Кроме того, представлено новое приложение Passwords, которое улучшает доступ к паролям и учетным данным. Оно использует надежное шифрование и синхронизируется между устройствами, предупреждая о слабых или скомпрометированных паролях.

iOS 18 также предоставляет больше возможностей для управления конфиденциальностью. Пользователи могут блокировать и скрывать приложения, чтобы защитить личную информацию. Новые функции позволяют делиться данными только с определенными контактами и обеспечивают более безопасное подключение аксессуаров к iPhone.

Apple анонсировала новую интеллектуальную систему Apple Intelligence, которая будет интегрирована в iOS 18 и начнёт работать в следующем месяце.

Эта система использует возможности Apple silicon для обработки языка и изображений, а также для выполнения задач в приложениях, при этом обеспечивая безопасность и конфиденциальность пользователей.

Среди новых функций — инструменты для письма, которые помогут пользователям улучшать текст, переписывать и обобщать его в различных приложениях.

В приложении «Фотографии» появилась функция «Воспоминания», позволяющая создавать фильмы по описанию, а поиск фотографий и видео стал более простым благодаря использованию естественного языка. Новый инструмент также поможет удалять отвлекающие элементы на фотографиях.

В приложениях «Заметки» и «Телефон» пользователи смогут записывать и транскрибировать аудио. При записи разговора участники будут уведомлены, а по его окончании будет предоставлена сводка ключевых моментов.

Siri также обновилась: теперь она более естественная и гибкая, с новым дизайном, который включает светящуюся подсветку по краю экрана. Пользователи смогут легко переключаться между текстовым вводом и голосом, а Siri станет лучше понимать контекст и отвечать на вопросы о функциях устройств Apple.

Apple Intelligence работает как на устройстве, так и с использованием облачных вычислений, обеспечивая высокий уровень конфиденциальности и безопасности.

Apple обновила свои приложения и устройства, добавив множество новых функций. В Apple Maps теперь можно находить тысячи туристических маршрутов по национальным паркам США и создавать собственные пешеходные маршруты с возможностью доступа в офлайн-режиме. Пользователи могут сохранять любимые маршруты и добавлять заметки.

В игровом режиме улучшилась стабильность частоты кадров, а AirPods и игровые контроллеры стали более отзывчивыми. Apple Pay также получил обновления: пользователи в США могут использовать кредитные карты Discover и подавать заявки на займы через Affirm, а в Великобритании — оплачивать в рассрочку с помощью Monzo Flex.

В приложении Notes теперь мгновенно решаются математические формулы, а в календаре отображаются события и задачи, что упрощает планирование. Журнал получил новое представление, позволяющее отслеживать цели и записывать душевное состояние.

В приложении Home появилась возможность гостевого доступа, что упрощает контроль за замками и системами безопасности. Во время экстренного вызова пользователи могут делиться видео для более эффективной помощи.

Обновления для AirPods улучшили взаимодействие с Siri и уменьшили задержку звука, что особенно полезно для игр. В AirPods Pro 2 появится функция слухового аппарата, позволяющая пользователям проходить тест на слух дома.

Приложение Health стало более удобным для экстренных служб, а фитнес-приложение получило новый дизайн и персонализированные рекомендации. Новые специальные возможности включают отслеживание движений глаз и тактильную поддержку для прослушивания музыки.

Источник: Apple.