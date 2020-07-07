Спецверсия Oppo Find X2 Pro может первой получит подэкранную камеру

Зарубежные источники поделились информацией о новинке, которая разрабатывается компанией Oppo совместно с Lamborghini.

Эти компании намерены скоро представить смартфон Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition, о котором уже появились первые подробности.

Если верить источнику, такая новинка будет отличаться не только дизайном и пользовательским интерфейсом, но еще она может оказаться первой, которая получит селфи-камеру под экраном.

Насколько достоверна данная информация покажет время, так как на самом деле в смартфоне могут реализовать всего лишь выдвижной модуль, который позволяет отказаться от вырезов и отверстий в экране.