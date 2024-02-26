Специалисты DxOMark оценили возможности смартфона Honor Magic 6 Pro

Смартфон Honor Magic 6 Pro получил высокую оценку от DxOMark за свой впечатляющий дисплей и камеру.

Согласно анализу DxOMark, Magic 6 Pro занял первое место в рейтинге дисплеев, обогнав Samsung Galaxy S24 Ultra. Эксперты отметили исключительную управляемость при движении, а также плавное воспроизведение видео и игр.

Однако были выявлены некоторые ограничения, такие как цветовые сдвиги при экстремальных углах обзора и отвлекающие рисунки при низкой освещенности.

Тесты аккумулятора также показали преимущества Magic 6 Pro, благодаря большой батарее и эффективному процессору. Телефон имеет впечатляющее время работы, особенно для звонков и потоковой передачи музыки. Однако использование камеры сокращает время автономной работы.

Камера Magic 6 Pro также получила положительные отзывы от DxOMark. Она позволяет делать групповые селфи с большой глубиной резкости и получать изображения с высоким разрешением. Однако при слабом освещении камера может потерять некоторые детали из-за агрессивного шумоподавления.

В целом, Honor Magic 6 Pro предлагает выдающиеся функции и впечатляющую производительность, что делает его одним из лучших флагманских смартфонов на рынке.