Специалист Ситнов развеял 7 популярных мифов о батареях в современных смартфонах

Специалист рассказал, какие утверждения касательно аккумуляторов в современных смартфонах являются неверными.

О 7 популярных мифах о батареях в современных смартфонах рассказал «Газете.Ru» преподаватель Школы программистов МШП Кирилл Ситнов.

Так, специалист начал с функции быстрой зарядки и использования зарядки другого производителя, которые якобы убивают аккумуляторы. По его словам, это не так, и главное, чтобы смартфоны поддерживали соответствующие функции.

Еще специалист заявил, что ночная зарядка не является опасной, как об этом говорят многие эксперты. Он отмечает, что ночная зарядка не может быть опасной, так как зарядное устройство пополняет запас ближе к 100% на низких токах.

Еще современные аккумуляторы не требуют полной разрядки и пополнения запаса, как это было в металлогидридных батареях.

Ну и наконец, специалист говорит, что постоянно очищать оперативную память гаджета не нужно, и достаточно только в самых энергоемких приложениях отключить навигацию.