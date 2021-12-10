IT-специалист Муреева предупредила об опасности ночной зарядки смартфона

Специалисты нередко напоминают пользователям о правилах зарядки мобильных устройств.

В недавнем интервью с журналистами «Газеты.Ru» менеджер компании Itel Светлана Муреева, предупредила об опасности ночной зарядки смартфона.

По ее словам, главной опасностью станет возможное короткое замыкание, которое может быть причиной пожара.

Как отмечает специалист, даже если процесс зарядки смартфона приостанавливается, минимальная мощность все же потребляется, поэтому риск короткого замыкания есть.

При этом ночная зарядка никак не повлияет на срок службы аккумулятора, так как длительное подключение к сети предусмотрено производителем.

Напомнила Светлана Муреева и о необходимости использования оригинальных блоков питания и кабеля.