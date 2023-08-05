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Создатель кастомной игры Dota 1×6 заявил, что отменяет протест против Valve

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Создатель пользовательской игры Dota 1×6 с псевдонимом Xeno официально заявил, что протест против новых правил монетизации пользовательских игр в Dota 2 отменяется.

Авторы кастомок могут объявить протест Valve из-за запрета на монетизацию

Создатель кастомной игры Dota 1x6 заявил, что отменяет протест против Valve

По его словам, разработчики Arcadia Redux (которые также занимаются созданием кастомных игр 12×12, Overthrow 3 и Custom Hero Clash) приняли решение отказаться от протеста из-за отсутствия поддержки китайских крупных игр. Они также столкнулись с проблемами, связанными с возвратом средств.

Arcadia Redux сохранят свои игры в Dota 2, но уберут монетизацию и прекратят обновления. С другой стороны, Dota 1×6 продолжит функционировать, так как создателю нравится заниматься ею и он использует ее для своего YouTube-канала.

Valve ранее объявила о намерении прекратить монетизацию пользовательских игр внутри Dota 2, что привело к протесту со стороны разработчиков кастомных игр. Однако протест был отменен, и многие кастомки могут быть удалены из игры в ближайшем будущем.

Кроме этого, разработчики представили информацию о продаже билетов на The International 12 (2023) по Dota 2, а также изменили формат проведения чемпионата.

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