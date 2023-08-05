Авторы кастомок могут объявить протест Valve из-за запрета на монетизацию

Создатели пользовательских модификаций (кастомок) для игры Dota 2 могут объявить протест против компании Valve.

Эту информацию раскрыл Xeno, который разработал модификацию Dota 1×6, но позже удалил своё сообщение. Несколько часов спустя он вновь опубликовал информацию.

По словам Xeno, авторы кастомок получили от юридического отдела Valve уведомление о запрете на любую коммерческую деятельность в своих играх.

Xeno отметил, что многие пользовательские игры теперь имеют штат сотрудников, для которых разработка кастомок является основной деятельностью. Из-за запрета на монетизацию, многие проекты могут оказаться без поддержки.

Автор сообщает, что практически все крупные создатели кастомок планируют протест против Valve, который, предположительно, начнётся ночью. Они стремятся получить разрешение на коммерческую деятельность своих модификаций.

Если эта информация подтвердится, множество пользовательских модификаций может прекратить свою работу, пока не будет найдено решение или компромиссное соглашение.

Xeno также упоминает, что Valve установила крайний срок до 17 августа для прекращения коммерческой деятельности. Он считает, что до этой даты будет принято окончательное решение.

Письмо от юридической команды Valve также просит авторов кастомок предоставить отчёт о доходах с каждого региона и методах оплаты.

В конце июля Xeno разбанил топ-1 игрока и стримера кастомки Dota 1×6, который был дисквалифицирован из-за игры за имбалансного персонажа — Пуджа.