Сотни приложений стали инструментом слежки за миллионами людей

Сотни приложений стали инструментом слежки за миллионами людей10.08.2020 15:08
Если верить данным The Wall Street Journal, в слежке за пользователями уличили компанию Anomaly Six, а последняя связана с правительством США.
Сообщается, что эта компания использовала собственное программное обеспечение в более чем 500 приложениях для мобильных устройств.
Это ПО позволяет следить за пользователями и устанавливать их геопозицию.
В свою очередь в Anomaly Six говорят, что полученная информация используется только с целью продажи частным компаниям, но никак не правительственным институтам.
Некоторые эксперты уже прокомментировали ситуацию и уверены, что деятельность Anomaly Six вполне законная, так как собранная информация не имеет привязки к конкретному пользователю.
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