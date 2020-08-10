Сотни приложений стали инструментом слежки за миллионами людей

Если верить данным The Wall Street Journal, в слежке за пользователями уличили компанию Anomaly Six, а последняя связана с правительством США.

Сообщается, что эта компания использовала собственное программное обеспечение в более чем 500 приложениях для мобильных устройств.

Это ПО позволяет следить за пользователями и устанавливать их геопозицию.

В свою очередь в Anomaly Six говорят, что полученная информация используется только с целью продажи частным компаниям, но никак не правительственным институтам.

Некоторые эксперты уже прокомментировали ситуацию и уверены, что деятельность Anomaly Six вполне законная, так как собранная информация не имеет привязки к конкретному пользователю.