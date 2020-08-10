Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Компания Microsoft решила убрать одну из полезных функций в своей операционной системе.

Функция автоматического поиска драйверов исчезла с обновлением Windows 10 (сборка 19041.423).

Это обновление не является обязательным, но при этом на устройствах исчезает возможность поиска драйверов с помощью Диспетчера устройств.

Как выяснилось, указанная выше сборка не дает возможности Диспетчеру подключаться к серверам компании и даже к интернету.

То есть Диспетчер больше не сможет ни искать новые драйвера, ни устанавливать обновленные.

Теперь для установки обновленных драйвером придется пользоваться «Настройками».