Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов

Очередное обновление Windows удалило автоматический поиск драйверов10.08.2020 14:46
Компания Microsoft решила убрать одну из полезных функций в своей операционной системе.
Функция автоматического поиска драйверов исчезла с обновлением Windows 10 (сборка 19041.423).
Это обновление не является обязательным, но при этом на устройствах исчезает возможность поиска драйверов с помощью Диспетчера устройств.
Как выяснилось, указанная выше сборка не дает возможности Диспетчеру подключаться к серверам компании и даже к интернету.
То есть Диспетчер больше не сможет ни искать новые драйвера, ни устанавливать обновленные.
Теперь для установки обновленных драйвером придется пользоваться «Настройками».
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