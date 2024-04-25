Состоялся анонс скорого выпуска бюджетного смартфона от Nothing

При этом устройство, как сообщается, планируется выпустить под другим брендом.

Компания Nothing готовит очень доступный по цене смартфон, который, предположительно, будет выпущен под брендом CMF. Информация о новом устройстве появилась на сайте Бюро индийских стандартов.

Смартфон будет иметь модельный номер А015 и, как ожидается, стоить менее 300 долларов.

На Reddit-аккаунте CMF ранее был показан концепт смартфона с оранжевым пластиковым корпусом, похожим на iPhone 5С, и характеристиками, включающими 6,3-дюймовый FHD-дисплей, процессор Snapdragon 7 Gen 1, память 8+256 ГБ, камеру 24 Мп и защиту от воды IP68.

Возможно, этот концепт станет основой для будущего смартфона CMF Phone (1). Дата релиза новинки пока неизвестна.