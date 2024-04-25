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Состоялся анонс скорого выпуска бюджетного смартфона от Nothing

Автор На чтение 1 мин Просмотров 290 Опубликовано

При этом устройство, как сообщается, планируется выпустить под другим брендом.

Компания Nothing готовит очень доступный по цене смартфон, который, предположительно, будет выпущен под брендом CMF. Информация о новом устройстве появилась на сайте Бюро индийских стандартов.

Смартфон будет иметь модельный номер А015 и, как ожидается, стоить менее 300 долларов.

На Reddit-аккаунте CMF ранее был показан концепт смартфона с оранжевым пластиковым корпусом, похожим на iPhone 5С, и характеристиками, включающими 6,3-дюймовый FHD-дисплей, процессор Snapdragon 7 Gen 1, память 8+256 ГБ, камеру 24 Мп и защиту от воды IP68.

Возможно, этот концепт станет основой для будущего смартфона CMF Phone (1). Дата релиза новинки пока неизвестна.

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