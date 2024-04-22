Samsung представила бюджетный смартфон Galaxy C55 5G с задней панелью из экокожи

Samsung решила отойти от традиций и представила смартфон, в котором задняя панель выполнена из экокожи, а не из пластика, как ранее.

Топовые модели устройств бренда имеют стеклянные задние панели, тогда как среднебюджетные смартфоны получают пластик. Galaxy C55 5G отличился — он получил оформление с использованием экокожи.

Компания Samsung в Китае представила бюджетный смартфон Galaxy C55 5G с задней панелью из экокожи, которая может быть оранжевой или черной. Также при оформлении использовали прострочку по бокам.

Смартфон Galaxy C55 5G оснащен 6,7-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Он работает на процессоре Snapdragon 7 Gen 1 и имеет 8/12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти. Батарея емкостью 5000 мАч поддерживает быструю зарядку 45 Вт.

Камеры Galaxy C55 5G включают основную 50-мегапиксельную камеру с 10-кратным цифровым зумом и оптической стабилизацией изображения, широкоугольную 8-мегапиксельную камеру, макро-камеру на 2 мегапикселя и фронтальную 50-мегапиксельную камеру. Устройство работает на операционной системе One UI 6.1, основанной на Android 14.

Galaxy C55 5G поддерживает NFC и 5G, а также имеет двойные стереодинамики для качественного звука. Его можно разблокировать с помощью подэкранного сканера отпечатков пальцев, а память можно расширить до 1 ТБ с помощью карты microSD.

Смартфон Galaxy C55 5G выделяется стильным дизайном и превосходным экраном, но у него отсутствует защита от воды и пыли, а блок питания с поддержкой быстрой зарядки 45 Вт не входит в комплект.

Продажи Galaxy C55 5G начнутся в Китае 28 апреля. Модель с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 2000 юаней (26 300 рублей), а версия с 12 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ встроенной памяти будет стоить 2300 юаней (29 800 рублей).