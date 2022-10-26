«Ъ» сообщил об увеличении поставок в РФ смартфонов iPhone с функциями для других стран

Официально Apple в Россию не привозит свои смартфоны, при этом они есть на рынке и даже по достаточно привлекательным ценам.

Сейчас предлагают iPhone самых последних версий, а также вышедших ранее, но практически все они предназначены для других стран, и в них есть «чужеродные» функции.

В розничных и онлайн-магазинах теперь можно купить смартфоны Apple, в которых невозможно отключать звук затвора камеры, или в аппарате отсутствует физический лоток SIM карты.

Первые версии рассчитаны на продажу в Японии и Корее, вторые только на рынке США. Также можно купить iPhone с физическими двумя SIM-картами, и это аппараты для китайского рынка.

Еще можно встретить iPhone без работающего приложения FaceTime, и это смартфон для арабских стран.

Стоит напомнить, что «Связной» начал продажи iPhone SE 2022 и iPhone 14 специально выпущенных для России.