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Магазин «Связной» начал продавать смартфоны iPhone SE 2022 и iPhone 14 в России

Автор На чтение 1 мин Просмотров 1.2к. Опубликовано

«Связной» начал продажи смартфона iPhone 14 и iPhone SE 2022, а как удалось узнать порталу Mobiltelefon, все аппараты были ранее одобрены для продажи в России.
Как пишет источник, iPhone SE 2022 и iPhone 14 получили индексы оканчивающиеся на RU, а это значит, что смартфоны были выпущены для российского рынка.

Ритейлер продает iPhone SE 2022 по цене от 30 тыс. рублей, а iPhone 14 и iPhone 14 Pro от 90 и 120 тыс. рублей соответственно.

Напомним, что Apple в марте прекратила поставки своих устройств, сейчас их завозят по параллельному импорту.

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