Sony запустила распродажу в честь дня рождения со скидками до 100 тыс. рублей

Sony запустила распродажу в честь дня рождения со скидками до 100 тыс. рублей25.05.2021 21:41
Недавно стало известно, что Honor в России предлагает скидки и подарки. Более подробно об этом «Астера» писала ранее.
Также свою акцию устроила и компания Sony, которая предлагает скидки до 100 тыс. рублей на свои продукты.
Акция приурочена в честь дня рождения компании и будет действовать до конца месяца на смартфоны, телевизоры, аудиотехнику, фотоаппараты, мобильную технику и другое.
Например, смартфон Xperia 1 продают за 59 990 рублей против 74 990 рублей до акции.
Наушники WF-1000XM3 с активным шумоподавлением обойдутся на 5 тыс. рублей дешевле, а телевизор Sony KD-85ZH8 имеет самую большую скидку – 100 тыс. рублей.
Просмотры: