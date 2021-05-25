Sony запустила распродажу в честь дня рождения со скидками до 100 тыс. рублей

Недавно стало известно, что Honor в России предлагает скидки и подарки. Более подробно об этом «Астера» писала ранее.

Также свою акцию устроила и компания Sony, которая предлагает скидки до 100 тыс. рублей на свои продукты.

Акция приурочена в честь дня рождения компании и будет действовать до конца месяца на смартфоны, телевизоры, аудиотехнику, фотоаппараты, мобильную технику и другое.

Например, смартфон Xperia 1 продают за 59 990 рублей против 74 990 рублей до акции.

Наушники WF-1000XM3 с активным шумоподавлением обойдутся на 5 тыс. рублей дешевле, а телевизор Sony KD-85ZH8 имеет самую большую скидку – 100 тыс. рублей.