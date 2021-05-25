Бренд Honor в интернет-магазине объявил о проведении распродажи, в рамках которой предложат скидки на все актуальные устройства, официально представленные на сайте.

Honor объявила скидки на беспроводные наушники и другие гаджеты в России, причем получить можно не только скидку, но и подарки, и даже бесплатную доставку.

Акция продлится в период с 24 по 30 мая. Россиянам предлагают с выгодой приобрести и смартфоны.

Например, Honor 10 Lite обойдется дешевле на 2 тыс. рублей, а еще к нему в подарок можно получить фитнес-браслет или беспроводные наушники.

Подобные условия действуют и на другие модели смартфонов.

Скидка в размере до 16 тыс. рублей действует на ноутбуки, а также выгодные предложения действуют на беспроводные наушники Magic Earbuds, смарт-часы, роутеры, беспроводные зарядки и другое.