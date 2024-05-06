Sony в мае представит смартфон Xperia 10 VI с разъёмом для наушников

Согласно информации от известного инсайдера Эвана Бласса, японская компания Sony планирует выпустить смартфон Xperia 10 VI, который будет оснащен разъемом для проводных наушников.

Это отличает его от большинства современных устройств, которые избавились от этого разъема. Предполагается, что Sony представит новый аппарат на презентации, запланированной на конец мая.

Помимо разъема для наушников, Xperia 10 VI будет иметь небольшой дисплей с двумя горизонтальными экранными рамками. Аппарат будет оборудован двойной камерой с двухкратным зумом и светодиодной вспышкой. Он будет доступен в черном, белом и лавандовом цветах.

Информация о других характеристиках устройства, таких как размер дисплея, процессор, объем оперативной и постоянной памяти, пока не раскрывается. Ожидается, что Sony представит этот смартфон на мероприятии, запланированном на 17 мая, вместе с флагманским аппаратом Sony Xperia 1 VI.