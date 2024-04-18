17 мая Sony проведет презентацию новых продуктов серии Xperia

На 17 мая запланировано специальное мероприятие японской компании Sony, посвященное запуску новых продуктов серии Xperia.

Одним из ожидаемых анонсов является представление нового флагманского смартфона Sony Xperia 1. Пока нет точных данных о том, какие еще модели смартфонов Sony будут представлены на данном мероприятии.

Однако в сети уже появилась информация о возможной флагманской модели Xperia 1 VI, включая рендеры от надежного инсайдера.

Ожидается, что он будет оснащен 6,5-дюймовым экраном с соотношением сторон 19,5:9 и разрешением 2K, в отличие от предшественника, который имел разрешение 4K.

В качестве процессора ожидается использование Snapdragon 8 Gen 3. Однако пока нет достоверной информации о возможных изменениях в камере у данной модели.