Инсайдеры раскрыли некоторые характеристики Sony PlayStation 5

Sony в отличие от Microsoft пока не спешит раскрывать характеристики новой PlayStation, но за японскую компания это сделал игровой ритейлер GameStop.

Источник написал, что консоль сможет работать с телевизорами 8К, а в ее основе будут лежать технологии от компании AMD.

В частности, сообщается про восьмиядерный процессор, но про чип было известно и ранее, как и про SSD память, о которой еще рассказали представители Sony.

Среди нового это поддержка 3D-звука и совместимость с PlayStation VR. Также заявлена трассировка лучей и обратная совместимость с играми для PlayStation 4.

А вот сотрудники IGN Japan раскрыли более интересную информацию, которая может расстроить поклонников PlayStation.

По данным журналистов, PlayStation 5 получит графический процессор мощностью 9,2 терафлопс, а это ниже чем у Xbox Series X.