Sony улучшила камеру Sony Xperia 1 II еще до выхода

Sony улучшила камеру своего флагманского смартфона Xperia 1 II, который придет на смену прошлогоднему Xperia 1.

Камерофон Xperia 1 II был представлен еще в конце февраля, но аппарат пока так не добрался до прилавков магазинов, а это произойдёт только в апреле.

Стоит отметить, что японская компания не стала гнаться за количеством пикселей и установила в Xperia 1 II три датчика по 12 Мп каждый.

Также в устройстве была реализована система, которая ранее использовалась только в зеркальных камерах Sony Alpha.

Теперь компания отмечает, что улучшила работу камеры смартфона. Разработчики доработали ночной режим камеры и добавили фокусировку по глазам в портретном режиме.

Также был добавлен режим записи 120 к/с при разрешении 1920х1080 пикселей и 60 к/с и разрешением 4K.