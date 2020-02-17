Sony столкнулась с дефицитом памяти для новой PlayStation 5

Недавно «АСТЕРА» писала, что Sony столкнулась с трудностями при определении цены на консоль PlayStation 5.

Сообщалось, что игровая приставка на рынке будет стоить не менее 500 долларов, так как ее себестоимость составляет около 450 долларов.

Теперь сообщается, что японская компания столкнулась с дефицитом памяти, причем как оперативной, так и флэш-накопителей.

Предположительно, из-за дефицита памяти стоимость консоли может вырасти, но насколько неизвестно.

Еще в начале года аналитические компании прогнозировали, что в 2020 году будет наблюдаться большой дефицит памяти.

В целом стоимость PlayStation 5 может оказаться выше, чем у Xbox Series X. Напомним, новое поколение консолей на рынке появится в ноябре 2020 года.