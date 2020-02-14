Себестоимость Sony PlayStation 5 составляет 450 долларов

После того как стало известно, из каких компонентов будет состоять консоль PlayStation 5, многие специалисты предположили, что стоимость игровой приставки будет свыше 500 долларов.

По данным Bloomberg себестоимость Sony PlayStation 5 сейчас составляет 450 долларов, и такая высокая цена связана с высокой стоимостью комплектующих и их дефицитом.

Bloomberg пишет, что Sony сейчас ожидает, когда будет озвучена стоимость Xbox Series X от Microsoft, и только после этого озвучит цену на свою приставку.

Напомним, Sony PlayStation 5 и Xbox Series X поступят в продажу в конце 2020 года. Их выход намечен на ноябрь.