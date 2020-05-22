Sony PlayStation 5 в 100 раз быстрее обрабатывает данные, чем PlayStation 4

Sony в отличие от Microsoft не спешит раскрывать информацию про новое поколение консоли PlayStation.

В компании пока даже не показали внешность консоли, но продемонстрировали новое поколение геймпада.

На недавней конференции финансовый директор Sony Кенитиро Есида сказал, что накопитель консоли будет в 100 раз быстрее, чем у текущего поколения приставки, а игроки смогут мгновенно передвигаться по картам и задержек в этот момент не будет.

Напомним, в PlayStation 5 будет установлен кастомный твердотельный накопитель.

Еще в прошлом году Sony своим инвесторам показала загрузку новой игры про Человека-паука на PlayStation 4 Pro и PlayStation 5.

