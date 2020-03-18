Sony раскрыла детали новой Sony PlayStation 5

Sony через два дня после раскрытия всех характеристик Xbox Series X решила рассказать про свою новую консоль.

Для этого была организована трансляция, на которой раскрыли подробности про PlayStation 5, но так и не показали саму приставку и контролер к ней.

Представитель японской компании почти час рассказывал про технические характеристики PlayStation 5, и как оказалось консоль по производительности уступает Xbox Series X.

PlayStation 5 обеспечит производительность на уровне 10,3 терафлопс, против 12 терафлопс у будущего Xbox Series X.

Но если у японской консоли хуже графическая часть, то вот память у нее значительно быстрее.

По заявлению производителя, SSD накопитель в консоли позволит в разы ускорить загрузку игр и открытие новых уровней в самой игре.

Сравнительные характеристики: