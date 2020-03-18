Sony раскрыла детали новой Sony PlayStation 5

Sony раскрыла детали новой Sony PlayStation 518.03.2020 23:11
Sony через два дня после раскрытия всех характеристик Xbox Series X решила рассказать про свою новую консоль.
Для этого была организована трансляция, на которой раскрыли подробности про PlayStation 5, но так и не показали саму приставку и контролер к ней.
Представитель японской компании почти час рассказывал про технические характеристики PlayStation 5, и как оказалось консоль по производительности уступает Xbox Series X.
PlayStation 5 обеспечит производительность на уровне 10,3 терафлопс, против 12 терафлопс у будущего Xbox Series X.
Но если у японской консоли хуже графическая часть, то вот память у нее значительно быстрее.
По заявлению производителя, SSD накопитель в консоли позволит в разы ускорить загрузку игр и открытие новых уровней в самой игре.
Сравнительные характеристики:
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