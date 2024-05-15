Sony представила смартфон Xperia 10 VI с Snapdragon 6 Gen 1 и оценила его в 400 евро

Вместе с флагманской Xperia 1 VI, компания представила более доступную по цене модель — Xperia 10 VI.

Несмотря на свою более низкую стоимость, Xperia 10 VI сохраняет некоторые интересные особенности. В отличие от флагманской версии, эта модель все еще предлагает экран с соотношением сторон 21:9, что делает его привлекательным для любителей мультимедиа контента.

Он имеет панель OLED диагональю 6,1 дюйма и разрешение Full HD+, предоставляя яркие и четкие изображения. Однако, устройство не поддерживает повышенную кадровую частоту для дисплея, что может быть разочарованием для некоторых пользователей.

Важно отметить, что Xperia 10 VI лишена некоторых функций, которые присутствовали в предыдущей модели. Отсутствует так называемый «телевик», что означает отсутствие телеобъектива для расширенной зумирования. Однако, основная камера все еще базируется на 48-мегапиксельном датчике, обеспечивая качественные снимки.

В остальном, Xperia 10 VI сохраняет некоторые полезные функции. Емкость аккумулятора составляет 5000 мАч, а зарядка поддерживает мощность 30 ватт. Смартфон также имеет защиту от воды и пыли класса IP68, что делает его надежным в использовании в различных условиях.

Внутри устройства находятся 8 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ встроенной флеш-памяти, обеспечивая достаточное пространство для хранения данных и приложений. Аппарат оснащен процессором Snapdragon 6 Gen 1, который обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач.

Компания Sony просит за эту модель 400 евро.