Представлена флагманская модель смартфона Sony — Xperia 1 VI

Sony снова удивляет своих поклонников смартфонами, представив флагманскую модель Xperia 1 VI. Новый аппарат продолжает линию Xperia, сохраняя привлекательный дизайн и множество передовых функций.

Однако, Sony приняла несколько смелых решений, отказавшись от некоторых характерных особенностей. Во-первых, компания отказалась от экранов с соотношением сторон 21:9, которые они ранее продвигали активно.

Вместо этого Xperia 1 VI предлагает дисплей с соотношением сторон 19,5:9, предоставляя более удобный пользовательский опыт. Кроме того, Sony решила отказаться от разрешения 4K, заменив его на Full HD+.

Может показаться, что это шаг назад, но устройство все равно предлагает впечатляющую OLED-панель LTPO с частотой обновления до 120 Гц и яркостью 1300 кд/кв.м.

Остальные характеристики Xperia 1 VI остались достойными внимания. Смартфон оснащен мощным процессором Snapdragon 8 Gen 3, что гарантирует высокую производительность.

Пользователям доступно 12 ГБ оперативной памяти и 256/512 ГБ встроенной флеш-памяти для хранения всех их данных и приложений.

Важной особенностью новинки является использование испарительной камеры для охлаждения платформы, что позволяет смартфону работать более эффективно в экстремальных условиях.

Камера Xperia 1 VI остается на высоком уровне, с 48-мегапиксельным датчиком и телеобъективом, способным варьировать фокусное расстояние от 85 до 170 мм.

Среди других особенностей смартфона можно выделить наличие разъема для наушников, фронтальной камеры, удобно расположенной в рамке, и разнообразие цветовых вариантов, таких как черный, белый и зеленый.

Однако, остается одно немного расстраивающее обстоятельство — цена. Xperia 1 VI оценивается в 1400 евро, что делает его довольно дорогим устройством.