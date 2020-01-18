Sony предоставляет скидку в 50% на подписку PlayStation Plus

Акция продлится до конца января.

Представительство PlayStation объявило о новой акции, в рамках которой можно будет приобрести подписку на сервис PlayStation Plus со скидкой 50%.

Предложение будет действовать до 31 января, и в его рамках стоимость PlayStation Plus на один месяц составит 249,5 руб.

Обычная цена составляет 499 рублей. Приобрести PlayStation Plus по специальной цене могут только действующие подписчики, к тому же предложение доступно только в онлайн-магазине PlayStation Store.

Напомним, в конце года в продажу поступит новое поколение консоли PlayStation.